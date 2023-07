Caso Jeff Machado: ex-produtor foi o mentor do assassinato e responderá por 8 crimes

Três pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como responsáveis pelo assassinato do ator Jeff Machado da Costa, de 44 anos, em maio deste ano. De acordo com a investigação da Polícia, o ex-produtor Bruno de Souza Rodriges foi o mentor do assassinato e deverá responder por oito crimes. Além de Bruno, foram indiciados, como parte do inquérito policial, Jeander Vinícius Braga e Jorge Augusto Barbosa Pereira.

O corpo de Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú enterrado a dois metros de profundidade e coberto de concreto em um casebre em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, em 24 de maio.

Ator Jeff Machado: crime bárbaro no Rio de Janeiro (Foto Reprodução/Redes Sociais)

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou três suspeitos pelo crime e encaminhou o inquérito à Justiça no último domingo (23).

No dia 2 de junho, Jeander Braga foi detido e, alguns dias depois, em 15 de junho, Bruno Rodrigues foi encontrado e preso no Morro do Vidigal. Indiciado pela Polícia, Jorge Augusto Barbosa Pereira encontra-se em liberdade.

Jeander Braga é outro indiciado no Caso Jeff Machado (Foto: Betinho Casas Novas / TV Globo)

Oito crimes

Segundo da delegada Elen Souto, responsável pelas investigações, o mentor do crime foi o ex-produtor Bruno de Souza Rodrigues. “Bruno de Souza Rodrigues foi indiciado pelo cometimento de oito crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato tentado (por tentar vender o veículo e a residência de Jefferson Machado), estelionato consumado (por conseguir extrair da vítima R$ 25 mil após enganá-la prometendo papel em uma novela), falsa identidade, invasão de computador/redes sociais, furto e maus-tratos de animais”, afirmou a delegada.

Jeander Braga foi indiciado por três crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos aos animais.

Jorge Augusto Barbosa Pereira foi indiciado por maus-tratos de animais. De acordo com a delegada Elen Souto, ele "forneceu e emprestou aos suspeitos o seu centro espírita, localizado no bairro dos Palmares, em Santa Cruz, e també estava presente no dia em que Bruno levou os cães para lá, onde ficaram por três dias em um espaço reduzido, com pouca circulação de ar e sem higiene, o que gerou intenso sofrimento físico e psicológico aos animais”.

Sonho

Pelo levantamento da Polícia, os indiciados se valeram do sonho que Jeff Machado tinha de ver a carreira artística deslanchar para concretizar o crime. Bruno teria prometido ao ator uma participação em uma novela na emissora Globo mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro. Jeff foi considerado a "vítima perfeita", visto que morava em lugar afastado e não tinha parentes no Rio de Janeiro. Bruno se passou pela vítima para alugar a casa em que o corpo foi ocultado, como informaram os investigadores.

Jeff foi dopado por Bruno na casa do ator, em 23 de janeiro. O produtor é acusado de ter estrangulado e morto o ator, como revelou Jeander. Os dois colocaram o corpo de Jeff em um baú do ator e levaram até o casebre na Zona Oeste do Rio para ocultar o corpo. O desaparecimento de Jeff Machado foi comunicado à Polícia pelos familiares dele em 27 de janeiro, mas, somente em maio o corpo foi encontrado.

“O homicídio foi cometido por motivo fútil, pelo emprego da asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima, já que os autores deram um suco com alguma substância que o dopou”, explicou a delegada Elen Souto.

Confira as penalidades que caberão a cada um dos envolvidos:

Bruno de Souza Rodrigues vai responder pelos crimes:

- Homicídio triplamente qualificado

- Ocultação de cadáver

- Estelionato consumado (pela cobrança de R$ 25 mil pela vaga na novela e pelas compras no valor de R$ 7 mil com os cartões da vítima após sua morte)

- Estelionato tentado (pela tentativa de venda do carro e da casa da vítima após sua morte)

- Falsa identidade (por ter se passado por Jeff para falar com a família, para lugar o kitnet (onde a vítima foi enterrada) e ter contratado o serviço de transporte dos cachorros. E ainda por ter inventado um personagem, Giovani, como responsável pelo paadeiros dos cães)

- Invasão de dispositivo informático (por ter mantido pelas redes sociais de Jeff diálogo por mais de 10 com os familiares da vítima e por ter feito uma postagem em uma rede social do ator)

- Furto (por ter subtraído da casa da vítima, após a morte, quadros, dois celulares, uma televisão e um macbook)

- Maus-tratos aos animais (por ter dopado os cães e o levado para um terreno em Santa Cruz)



Jeander Vinícius da Silva Braga:

- Homicídio triplamente qualificado

- Ocultação de cadáver

- Maus-tratos aos animais

Jorge Augusto Barbosa Pereira:

- Foi indiciado por maus-tratos aos animais