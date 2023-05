Caso Jeff Machado: Amiga indica possível suspeito de participação no crime contra o ator

O corpo do ator Jeff Machado, de 44 anos, foi descoberto nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista estava desaparecido desde 27 de janeiro, e seus restos mortais foram encontrados dentro de um baú enterrado e concretado na região de Campo Grande, zona oeste da cidade. Em uma entrevista ao programa "Melhor da Tarde", Cintia Hilsendeger, amiga próxima de Jeff, revelou que já esperava o pior desfecho e indica possível suspeito de participação no crime.

"Quando a família e eu ficamos sabendo como ele havia desaparecido, praticamente tínhamos certeza do que havia acontecido. O Jefferson era uma pessoa muito organizada", destacou Cintia.

"A última pessoa que o viu, supostamente esteve com ele, nunca ofereceu apoio quando estávamos procurando o Jeff. Essa pessoa sempre menosprezou o Jefferson", disse a amiga de Jeff, sem revelar detalhes sobre a identidade dessa pessoa.

"Ele tentou se envolver, buscar informações. Fomos dando corda para que ele se enforcasse. Ele sempre se colocava à margem", acrescentou. De acordo com Cintia, esse homem é considerado foragido pela polícia atualmente. Ela também relatou uma conversa que teria tido com o amigo antes de seu desaparecimento.

"Esse rapaz trabalha com produção de TV e entrou na vida de Jefferson em 2019. Eles se tornaram amigos. Jefferson me disse que o suposto suspeito tinha interesse por ele, algo que o deixava desconfortável. Infelizmente, no aniversário de Jefferson, em 19 de janeiro deste ano, eles estavam juntos. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a ficar suspeitas", revelou Cintia.

Após o desaparecimento do artista, seu celular continuou respondendo às mensagens de amigos e familiares. No entanto, a família sempre teve certeza de que não era ele quem respondia por notarem uma série de inconsistências na forma como ele se manifestava.