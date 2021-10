Caso extraconjugal pode ser a motivação da execução de homem a tiros

Um vendedor de picolés, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto a tiros na manhã desta segunda-feira (18). O corpo tinha uma perfuração na cabeça e três no corpo. O crime aconteceu em Manaus (AM), e teria sido motivado por uma traição. As informações são do Portal do Holanda.

A suposta motivação da execução seria um caso extraconjugal. De acordo com a polícia, a vítima teria sido flagrada na casa da amante, que fica a poucos metros de onde o corpo foi encontrado.

O cadáver também tinha sinais de espancamento. A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos.

O marido da amante teria se descontrolado e agredido o vendedor de picolés. Em seguida, aconteceu a execução. O homem ainda teria arrastado o corpo para fora do imóvel.

O casal fugiu do local do crime e ainda não foi localizado.