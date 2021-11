Caso Adélio Bispo vai ser reaberto, segundo Wassef

O advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, disse que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, vai reabrir o caso Adélio Bispo de Oliveira. Ele é o autor do atentado contra a vida do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, em 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Wassef classificou a suposta reabertura do processo como “uma vitória do Brasil e da democracia”. Segundo ele, todas as evidências coletadas pela Polícia Federal (PF) desde o atentado e novas informações poderão ser usadas na reabertura do caso.