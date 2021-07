Casal se declara nas redes sociais horas antes de ser executado em bar

Luís Mateo Martinez Armoa, de 21 anos, e a namorada Anabel Mancuello Centurion, de 22 anos, foram executados em um bar quando sairam para comemorar o aniversário de Anabel. Horas antes de serem mortos, o casal fez várias declarações de amor um para o outro nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

As informações são de que Luís estaria jurado de morte e teria sido executado por uma pessoa ou grupo auto denominado “justiceiro de lá fronteira”. Um outro casal, que estaria no bar com Luíz e Anabel, também foi ferido e levado para o hospital. O grupo estava reunido quando alguns homens chegaram em uma caminhonete e fizeram vários disparos.

Luís foi morto com 36 tiros e um bilhete escrito em espanhol “Favor não roubar” foi preso em seu corpo.

Horas antes a jovem publicou uma foto do casal com a legenda em espanhol “Meu amor”.

Para homenagear a namorada, Luíz, que usava o nome “Matheus Elefante” na internet, tinha escrito: “Que Deus nos proteja e nos conceda muitos anos de vida”.