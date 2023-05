Casal negro que teria furtado pacotes de leite é agredido e filmado em supermercado da Bahia

​Um casal negro que supostamente furtou pacotes de leite de um supermercado da rede Carrefour, em Salvador, na Bahia, foi torturado e filmado por funcionários do estabelecimento. As imagens contendo as cenas de agressão começaram a circular nas redes sociais, na tarde do último sábado (6). Os registros mostram o casal levando tapas no rosto e sofrendo xingamentos. A Polícia Civil da Bahia (PCBA) abriu inquérito para investigar o caso.

O homem agredido aparece sentado no chão. A mulher está em pé e segura uma mochila com pacotes de leite em pó. Ela também leva tapas no rosto. O funcionário que grava as imagens xinga o homem. Ele o intimida, bate em seu rosto e pergunta o nome de seus familiares.

O casal teria furtado o produto para alimentar a filha. O caso ocorreu no supermercado Big Bompreço, ao lado do Shopping Salvador Norte. O mercado é da rede Carrefour.

De acordo com informações do site Metrópoles, o casal ainda não procurou a polícia para denunciar o caso. De acordo com a Polícia Civil, não houve registro oficial na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, mas a corporação iniciou as investigações a partir dos vídeos divulgados na internet.

Após a repercussão do caso, a rede Carrefour informou que determinou a “imediata denúncia de agressão e lesão corporal às autoridades”. O grupo também disse que desligou toda a equipe de prevenção da loja e a liderança da unidade, e que rescindiu o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa da loja. Em nota, segundo o Metrópoles, o Carrefour avaliou como “inadmissível e lamentável que qualquer pessoa seja tratada dessa maneira”.