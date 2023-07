Casal estupra criança e oferece dinheiro em troca de silêncio

Na última segunda-feira (03), um casal foi preso por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos em Cuiabá. Os envolvidos, que tem 32 e 46 anos e ofereceram dinheiro para que a vítima não relatasse o ocorrido.

O crime ocorreu na noite de sábado (01), quando a vítima teria ido até uma farmácia onde foi abordada pelo casal, que estava em um carro. A mulher teria puxado a menina para dentro do veículo e todos seguiram para um bar das redondezas.

No local, a mulher teria oferecido um salgado para a jovem, que se recusou a comer por sentir um cheiro estranho. Em seguida, o casal a levou para a casa dos suspeitos, onde teve a conjunção carnal por parte do homem. A mulher teria ficado assistindo ao ato na porta do quarto.

O tio da menina ficou sabendo do ocorrido, procurou a polícia e os acusados acabaram presos .

Carolina Mota, estagiária sob supervisão