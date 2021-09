Casal é jogado de carro prata e executado com vários tiros na cabeça

Na noite da última segunda-feira (6), um casal, não identificado, foi morto a tiros, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a investigação da polícia, as vítimas teriam sido jogadas de dentro de um carro, de cor prata, e executadas com diversos tiros na cabeça. O corpo do homem estava com as mãos totalemnete amarradas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção dos corpos e o caso já está sendo investigado.