Casal é executado em casa com mais de 20 tiros; bebê de um mês sobrevive

Um casal foi morto a tiros na casa onde morava com a filha, na quinta-feira (9). Os dois foram executados com 20 disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em Paranaguá (PR). A bebê, de um mês de vida, sobreviveu ao ataque sem ferimentos. As informações são da Folha do Litoral.

O rapaz de 22 anos foi surpreendido pelos assassinos na área externa da residência. Ele foi alvejado diversas vezes na cabeça e no tórax. A esposa dele, que tinha passagens pela polícia, foi morta dentro da casa, com mais de dez tiros. Os disparos foram na cabeça, tórax, costas e braços.

Acionadas por populares, equipes da Polícia Militar e do Samu chegaram no local e encontraram a criança com familiares. Eles teriam entrado no imóvel onde aconteceu o crime e pegaram a menina.

Uma terceira vítima do ataque foi atendida pelos socorristas, um adolescente de 16 anos. Ela seria amigo do casal assassinado e estava na casa no momento em que o imóvel foi invadido. O adolescente acabou ferido com quatro tiros nas costas. Ele está internado em um hospital, em estado grave, e não tem antecedentes criminais.

De acordo com populares, dois homens armados teriam entrado no quintal de casa e atirado no casal e no garoto. A dupla teria fugido a pé, logo após o crime. Um veículo, que pode ter sido usado na fuga, teria parado nas proximidades. No entanto, nenhuma informação com relação à marca ou modelo do carro foi apurada pelos policiais.