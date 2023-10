Casal é detido com cerca de mil munições para fuzil escondidas no carro

Um casal foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (20), cerca de mil munições para fuzil. As balas escondidas no estepe do carro. Elas foram localizadas por cães farejadores. O caso aconteceu em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ).

O carro onde o casal estava foi parado em uma área de pedágio, por volta das 19h30, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Foram os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil do Rio de Janeiro que descobriram o contrabando.

As balas são do tipo traçante, destinadas a fuzis de calibre 7,62mm. O casal admitiu às autoridades que havia transportado as munições do Paraná (PR), no sul do Brasil, e que o destino seria Copacabana, na Zona Sul do Rio.