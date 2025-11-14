Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Casal desiste de adoção e abandona criança em fórum após quatro meses de convivência

De acordo com o Ministério Público do Paraná, os adotantes deixaram a criança nas dependências do local e foram condenados a pagar aproximadamente R$ 37 mil por danos morais

Gabrielle Borges
fonte

Após o abandono, o menino apresentou sinais de sofrimento psicológico, como ansiedade, retraimento e queda de autoestima. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Um casal de Curitiba foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar cerca de R$ 37 mil em indenização por danos morais após desistir da adoção de um menino de 10 anos e deixá-lo no fórum da cidade. O caso levantou discussões sobre responsabilidade no processo adotivo e os impactos emocionais provocados na criança.

A Justiça do Paraná determinou que o casal, que havia iniciado o estágio de convivência para adotar um menino de 10 anos há cerca de 4 meses, pague indenização após abandonar a criança dentro do fórum onde o processo tramitava.

A decisão considerou que os adotantes agiram de forma abrupta e negligente ao encerrar a convivência sem acompanhamento adequado ou comunicação prévia às equipes responsáveis.

O estágio de convivência durou aproximadamente quatro meses. Nesse período, segundo a ação judicial, a criança criou vínculos afetivos e passou a acreditar que seria integrada de forma definitiva à nova família. Porém, o casal optou por interromper o processo, deixando o menino no fórum sem qualquer explicação a ele, o que configurou violação emocional e tratamento considerado inadequado pela Justiça.

VEJA MAIS
[[(standard.Article) Liderança indígena critica adoção irregular de criança indígena por Damares]]

[[(standard.Article) VÍDEO: Mãe compartilha de adoção de criança devolvida por duas famílias e emociona]]

image Mãe de Josué afirma que aceitaria a volta do filho para Sarah Poncio
Segundo ela, a criança não se adaptou à mudança e pede constantemente para voltar para a antiga casa


 

Após o abandono, o menino apresentou sinais de sofrimento psicológico, como ansiedade, retraimento e queda de autoestima. Esses efeitos foram levados em conta na análise do dano moral, resultando no aumento da indenização fixada, que passou de um valor inicial menor para o montante final de aproximadamente R$ 37 mil, correspondente a 25 salários-mínimos.

A Justiça também destacou que desistências realizadas sem o suporte técnico previsto podem gerar profundos prejuízos afetivos, especialmente em menores que já passaram por situações sensíveis antes de ingressarem no sistema de acolhimento.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

adoção

Danos Morais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Estêvão consolida artilharia após abrir vitória do Brasil sobre Senegal: 'Minha melhor fase'

15.11.25 16h07

vitória

Brasil vence Senegal com facilidade e encerra invencibilidade africana

Com gols de Estêvão e Casemiro, seleção faz melhor atuação sob comando de Ancelotti em amistoso no Emirates Stadium, em Londres

15.11.25 15h27

cop 30

Ministério lança primeiro Plano Global de Saúde para clima em Belém

Ministro Padilha detalha investimento de R$ 4,6 bilhões e defende maior financiamento global para adaptação de sistemas de saúde

14.11.25 17h12

FENÔMENO CLIMÁTICO

Três ciclones ainda devem atingir o Brasil no mês de novembro, diz climatologista

A formação de ciclones e tornados é considerada comum nesta época do ano

13.11.25 16h49

MAIS LIDAS EM BRASIL

DEVOÇÃO

Com 54 metros, maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Estátua supera o Cristo Redentor e atrai milhares de fiéis no Cariri

14.11.25 22h27

DESESPERADOR

Mulher fica com pé roxo após embuá ficar preso em seu tênis

A jovem precisou ser avaliada por três médicos

16.11.25 1h20

ZICOU?

VÍDEO: Torcedor do Botafogo faz tatuagem das taças do Brasileirão e da Libertadores

Alex Fonseca, torcedor do Botafogo, fez tatuagem acreditando nos títulos de 2024

26.11.24 16h11

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda