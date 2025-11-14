Casal desiste de adoção e abandona criança em fórum após quatro meses de convivência

Um casal de Curitiba foi condenado pela Justiça do Paraná a pagar cerca de R$ 37 mil em indenização por danos morais após desistir da adoção de um menino de 10 anos e deixá-lo no fórum da cidade. O caso levantou discussões sobre responsabilidade no processo adotivo e os impactos emocionais provocados na criança.

A Justiça do Paraná determinou que o casal, que havia iniciado o estágio de convivência para adotar um menino de 10 anos há cerca de 4 meses, pague indenização após abandonar a criança dentro do fórum onde o processo tramitava.

A decisão considerou que os adotantes agiram de forma abrupta e negligente ao encerrar a convivência sem acompanhamento adequado ou comunicação prévia às equipes responsáveis.

O estágio de convivência durou aproximadamente quatro meses. Nesse período, segundo a ação judicial, a criança criou vínculos afetivos e passou a acreditar que seria integrada de forma definitiva à nova família. Porém, o casal optou por interromper o processo, deixando o menino no fórum sem qualquer explicação a ele, o que configurou violação emocional e tratamento considerado inadequado pela Justiça.

Após o abandono, o menino apresentou sinais de sofrimento psicológico, como ansiedade, retraimento e queda de autoestima. Esses efeitos foram levados em conta na análise do dano moral, resultando no aumento da indenização fixada, que passou de um valor inicial menor para o montante final de aproximadamente R$ 37 mil, correspondente a 25 salários-mínimos.

A Justiça também destacou que desistências realizadas sem o suporte técnico previsto podem gerar profundos prejuízos afetivos, especialmente em menores que já passaram por situações sensíveis antes de ingressarem no sistema de acolhimento.

