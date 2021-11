Casal de idosos e bisneto de 2 anos são mortos em crime bárbaro

Um casal de idosos de 61 e 64 anos e o bisneto de 2 anos foram encontrados mortos em uma fazenda na última quinta-feira (25), em Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou o crime.

De acordo com as informações da PM, a filha do casal acionou a polícia após os pais não atenderem as ligações desde a última quarta-feira (24). Ao chegar no local, os militares encontraram a casa totalmente revirada, sangue espalhado pelos cômodos e os corpos das três vítimas.

O idoso apresentava uma perfuração na nuca e costas; a esposa tinha cortes em todo corpo, principalmente na genitália; e o bisneto tinha ferimentos na região do pescoço, a suspeita é que a criança também tenha sido esfaqueada.

A filha dos idosos afirma que o casal não tinha divergência com os moradores da região. Próximo ao local do crime foram encontrados machado, faca e espingarda.

Suspeito

Segundo informações recebidas pela PM, o suspeito do crime havia sofrido um acidente enquanto fugia e foi levado para uma unidade de saúde em Santa Vitória. O homem estava bastante agressivo e não quis permanecer para receber os devidos atendimentos.

O suspeito foi identificado e a PM conseguiu localizar a casa de uma tia onde o homem havia dormido na noite de ontem (25). No celular da mulher foi encontrado um áudio do suspeito confessando ter cometido o triplo homicídio. No entanto, a motivação do crime não foi informada.

O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão de Ituiutaba.