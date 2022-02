Casa Inteligente: conheça quatro produtos eletrônicos úteis que vão tornar sua casa mais moderna

A tecnologia está cada vez mais presente no dia-a-dia das pessoas ajudando a facilitar a rotina. Você sabe quais são as melhores opções do mercado e o que comprar? Para os amantes de tecnologia, existem quatro produtos eletrônicos que são indispensáveis para quem deseja ter uma casa moderna. Confira quais itens eletrônicos você vai amar:

1 - Echo Dot

Echo Dot

Que tal comprar uma ‘caixinha’ que ajuda a apagar as luzes, ligar ou desligar TV e ajudar você a ouvir a sua música predileta ou criar listas de afazeres? Com a Alexa, assistente de voz da Amazon, todas essas opções e a possibilidade de dar ‘play’ em séries e filmes estão a um comando objetivo.

2 - Fire TV Stick

Fire TV Stick

Já pensou em transformar a sua TV em uma Smart TV? Com o Fire TV Stick isso é possível. Comandado a Alexa, o usuário consegue conectar o dispositivo com o eletrodoméstico e exibir qual atração quiser, com apenas um comando de voz.



3 - Echo Show 10: Smart Display HD

Echo Show 10: Smart Display HD

Agora, você pode assistir filmes e seriados sem precisar pausar. A tela compacta pode acompanhá-lo por onde quiser. Além de realizar chamadas de vídeo, ver a previsão do tempo ou monitorar as câmeras de sua casa.

4 - Kindle (10ª geração)

Kindle (10ª geração)

Prefere ter um momento de leitura mais confortável? O Kindle é uma ótima opção. Ele é excelente para quem deseja ler com as luzes apagadas, pois tem uma ajustável embutida. Podendo também grifar as partes mais importantes, fazer pesquisas das palavras no dicionário, traduzir frases e ajustar o tamanho das fontes. Mas, o que conquista de fato o público é a bateria do dispositivo que pode durar semanas.



