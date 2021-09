Cartaz inusitado sugere que servidores batam a cabeça para aliviar o estresse

Um cartaz inusitado colocado em uma das portas da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (Sais), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sugere que servidores aliviem o estresse batendo a cabeça na porta. Na placa, a recomendação: "Anti-stress. Bata a cabeça aqui". As informações são do Metrópoles.

O cartaz gerou revolta nas redes sociais e ganhou muitos comentários negativos dos usuários, que denunciaram a falta de respeito de um órgão público que cuida da saúde. "Tem que denunciar. Falta de respeito", comentou uma internauta.

Em nota, a Subsecretaria informou que tudo não passou de uma brincadeira entre os servidores de uma mesma equipe, que a placa foi colocada há mais de dois meses e foi retirada imediatamente após a primeira reclamação.

No comunicado, eles ainda pediram desculpas pela situação e reconheceram a importância dos seus servidores. “A Sais informa que a unidade reconhece a importância de todos os servidores atuantes na pasta e jamais concordaria ou agiria de forma a gerar qualquer tipo de constrangimento. Ao mesmo tempo, pede desculpas se porventura isso tenha ocorrido para qualquer pessoa”.