'Carro voador' da Embraer deve reduzir trajeto Faria Lima-Guarulhos para 13 minutos

A mobilidade urbana do futuro está mais próxima do que parece. A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer voltada para aeronaves elétricas, revelou nesta terça-feira (8) a cabine do seu eVTOL — veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, popularmente apelidado de "carro voador". A apresentação aconteceu durante um evento promovido por um banco em São Paulo.

De acordo com Luís Carlos Affonso, vice-presidente sênior de Engenharia e Desenvolvimento Tecnológico da Eve, o eVTOL da Embraer deve encurtar o tempo de deslocamento entre a Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos para apenas 13 minutos. Para se ter ideia, de carro, esse mesmo percurso costuma levar até 2 horas em dias de tráfego intenso.

Com alcance de até 100 quilômetros, a aeronave foi pensada para operar dentro de ambientes urbanos. Affonso destacou ainda que o eVTOL terá pousos e decolagens automáticos, o que deve simplificar o treinamento de pilotos e reduzir custos operacionais.

Segundo o executivo, o desenvolvimento do veículo envolve desafios próprios, já que o eVTOL combina características de aviões e helicópteros, exigindo soluções específicas para motor, bateria e hélices, em padrões bastante diferentes da aviação comercial tradicional.

Operação em 2026

Atualmente, o desenvolvimento do "carro voador" é o projeto que mais mobiliza profissionais dentro da Embraer, com cerca de 700 engenheiros dedicados à iniciativa. A expectativa da companhia é que o modelo, que ainda não foi lançado oficialmente, possa gerar uma receita líquida de até US$ 14 bilhões — aproximadamente R$ 83,1 bilhões na cotação atual.

Segundo as projeções da Embraer, as operações comerciais devem começar em 2026. Até o momento, a empresa já contabiliza cerca de 2.800 unidades encomendadas por 28 clientes espalhados por nove países.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com