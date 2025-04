Carro pichado chama atenção na Bahia e viraliza nas redes

Um carro branco circulando pelas ruas de um município da Bahia virou assunto na internet após ser flagrado coberto por mensagens escritas com tinta spray. As palavras, carregadas de insultos e acusações, sugerem que o dono do veículo teria traído a pessoa responsável pelos recados.

Entre as frases que chamaram a atenção estavam: "babaca", "cachorro", "vagabundo" e "você me traiu". A cena, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, foi interpretada pelos internautas como um ato de vingança por uma possível traição.

O caso tem rendido uma quantidade considerável de comentários e compartilhamentos, mostrando que a criatividade na hora de protestar contra infidelidades não tem limites.