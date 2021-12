Carro explode ao abastecer e frentista é arremessada a 3 metros de distância

Um carro explodiu e ficou totalmente destruído, neste domingo (05), enquanto era abastecido com GNV (gás natural veicular) em um posto de combustíveis. As causas da explosão estão sendo investigadas. Nas redes sociais, imagens mostram o carro completamente destruído, tendo sua lataria retorcida e todos os vidros estourados. As informações são do portal UOL.

Parte do teto do posto também ficou danificado. O motorista do carro tinha saído do veículo durante o abastecimento. O acidente aconteceu em um posto do hipermercado Extra, no bairro Jardim Santa Rosália, em Sorocaba (SP). Veja:

Segundo o jornal local "BDC", da TV Globo, uma das frentistas que estava em frente do carro foi arremessada pela explosão, a pelo menos 3 metros de distância. Ela não teve ferimentos e nem queimaduras, mas foi levada para o Hospital Regional com dores no pescoço pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, a empresa de gás natural Naturgy informou que técnicos estiveram no local para uma perícia com a Polícia Científica e constataram que o carro tinha dois cilindros: um de GNV e outro de GLP (gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha), instalado de forma irregular e não apropriado para carro.

O UOL entrou em contato com a assessoria da Naturgy para obter mais detalhes sobre o acidente, mas não teve retorno. Pela legislação estadual, todos os veículos movidos a gás natural como forma de combustível só poderão ser abastecidos se apresentarem o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), o que atesta que os cilindros são regulares. Além disso, os postos de combustíveis devem pedir para que os motoristas e passageiros desçam dos veículos durante o abastecimento.