Carro e iPhone por R$ 1 mil: Receita Federal realiza leilão com mais de 200 lotes; confira

A Receita Federal realiza um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo, com ofertas que chamam atenção. Entre os 272 lotes disponíveis, há oportunidades como iPhones por R$ 1 mil, carros por R$ 3,6 mil e motos elétricas a partir de R$ 27 mil. (Veja a baixo outros lotes e como participar)

O período para envio de propostas começa às 8h do dia 7 de agosto e segue até as 21h do dia 11. Já a sessão para lances está marcada para as 10h do dia 12 de agosto, segundo o horário de Brasília.

O que tem no leilão?

Os lotes incluem itens variados como:

Notebooks, tablets e smartphones

Perfumes, roupas e bolsas de grife

Relógios, joias, instrumentos musicais

Equipamentos eletrônicos e videogames

Motos, carros e aspiradores robôs

Os produtos são oferecidos em lotes fechados — ou seja, não é possível comprar unidades separadamente.

Entre os destaques do edital:

Lote 202: dois iPhones por R$ 1 mil

Lotes 83 a 91: veículos a partir de R$ 1,2 mil

Lote 152: três motocicletas elétricas por a partir de R$ 27 mil

Lote 29: perfumes importados a partir de R$ 180

Lote 70: 11 kg de fantasias e brinquedos adultos a partir de R$ 120

Lote 144: nove aspiradores robôs da Xiaomi por R$ 1,7 mil

Lotes 41 a 53: joias com preços entre R$ 500 e R$ 30 mil

O lote mais barato do leilão custa apenas R$ 10 e contém resíduos plásticos. O mais caro começa em R$ 400 mil e inclui mais de 18 mil bolsas.

Quem pode participar?

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, desde que atendam aos critérios.

Para pessoas físicas:

Ter mais de 18 anos ou ser emancipado;

Estar inscrito no CPF;

Ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br.

Para pessoas jurídicas:

Ter CNPJ ativo e regular;

O representante legal também precisa ter selo Prata ou Ouro no gov.br.

Como participar?

Acesse o e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) entre 7 e 11 de agosto

entre 7 e 11 de agosto Selecione o edital nº 0800100/000005/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL

- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL Escolha o lote desejado e clique em "incluir proposta"

Aceite os termos e insira o valor do lance (sempre acima do mínimo estipulado).

Salve e aguarde a abertura oficial dos lances no dia 12.