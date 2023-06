Carro de autoescola tem os quatro pneus roubados e dono descobre por fotos nas redes sociais

Um instrutor, dono de um Fiat Mobi, descobriu por fotos nas redes sociais que o veículo havia sido furtado. O caso aconteceu próximo à Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, capital amazonense.

O proprietário do carro contou que deixou o veículo da autoescola próximo da Marina do Davi, às 15h de sábado (10). No dia seguinte, pela manhã, ele descobriu por fotos nas redes sociais que seu veículo havia sido furtado. Quando voltou do flutuante e chegou no estacionamento, constatou que era verdade.

"Ninguém soube dizer de nada, flanelinhas, as pessoas que trabalham por lá, ninguém viu nada. Com certeza foi durante a madrugada, pois o carro dormiu lá. Quando acordei de manhã, já estava viralizando os vídeos", contou o instrutor, em entrevista à 'A CRÍTICA.

O carro foi guinchado e a vítima, que já registrou boletim de ocorrência na Delegacia Interativa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na manhã desta segunda-feira (12), espera que o caso seja solucionado.

Mais caso de furto

Um outro internauta que viu a publicação do veículo com os pneus furtados, também, contou que foi vítima de furto em uma marina. "Vi o caso de vocês com o furto das rodas. Olha o meu caso, levaram foi o meu som do carro em uma marina", disse a vítima sem dá mais informações se o caso aconteceu na Marina do Davi, da Ceasa ou em outra marina localizada em Manaus.