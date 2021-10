Carro colide com caminhão-tanque, explode e vítima morre carbonizada

Na última quinta-feira (7), um motorista que carregava combustível morreu carbonizado ao se chocar com um outro veículo de carga, no km 349 da BR-364, na Serra de São Vicente, próximo de Cuiabá. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas do automóvel. Não há informações sobre o estado de saúde do segundo motorista. As informações são do portal RDNews.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria ocorrido por volta das 13h43. Após a batida entre os dois caminhões, o veículo começou a pegar fogo e o condutor não conseguiu fugir a tempo, morrendo no mesmo local.

A corporação precisou ser acionada para controlar as chamas e um caminhão pipa foi levado até a rota para combater o fogaréu. Por causa do acidente, a pista precisou ser interrompida até o início da noite.