Carne estragada era pintada com corante vermelho e comercializada

Uma operação de fiscalização, em Santa Catarina, indiciou estabelecimento que usavam corante vermelho para disfarçar a aparência de carnes estragadas. A mercadoria já estava fora da validade há cerca de um ano.



A fiscalização contou com a participação de diversos órgãos e a Vigilância Sanitária emitiu autuações administrativas, concedendo prazos para regularização. Além disso, o Ministério Público de Santa Catarina informou que adotará medidas para responsabilizar os estabelecimentos civil e criminalmente.



Além da carne estragada, outros produtos foram encontrados fora do prazo de validade, como leites e laticínios, verduras e ovos.



A ação ocorreu entre a última segunda-feira (24) e a última quarta-feira (26) e apreendeu diversas irregularidades em pelo menos 17 estabelecimentos como supermercados, açougues e restaurantes das cidades de Seara e Xavantina, localizadas no oeste de Santa Catarina.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

