Cão vira-lata que entrou sozinho em clínica veterinária reage bem à tratamento contra tumor

Comoveu as redes sociais o caso do cão vira-lata que entrou ferido e sozinho em uma clínica veterinário de Juazeiro do Norte, no Ceará. Segundo a médica veterinária, Dayse Silva, que prestou atendimento ao animal ele já passou pela primeira sessão de quimioterapia e reagiu bem à medicação recebida. Ele foi diagnosticado com um tumor.

"Ele está muito bem. Animado, esperto, bem diferente de quando chegou aqui. Já não tem nenhum sangramento e não dá sinais de que esteja sentindo dores. Reagiu bem à primeira sessão da quimioterapia e vamos avaliar a cada novo procedimento para saber quantas ele vai precisar fazer. Geralmente são realizadas entre quatro a sete sessões, mas analisaremos dia a dia", afirmou Dayse Silva.

Em um vídeo gravado nesta terça-feira (9) o cachorro aparece balançando a cauda junto à médica. "Esse aqui é o rapaz que chegou na clínica pedindo ajuda e como vocês veem ele está muito bem, muito animado se recuperando da primeira sessão de quimioterapia", diz. O animal passa a noite na casa da veterinária e volta para a clínica durante o dia para receber os cuidados.