Cão que entrou em clínica recebe pedidos para adotá-lo

O cão que entrou sozinho em uma clínica de veterinária no Centro de Juazeiro do Norte, no Ceará, no sábado 6, ganhou um lar temporário e interessados em aditá-lo.

A médica veterinária Deyse Silva, que o acolheu e cuidou do cão quando ele entrou mancando na clínica, disse que o animal estava muito bem.

O cão está fazendo tratamento para um tumor. O quadro dele tem evoluído bem e, em um lar provisório, ele espera para ser adotado por um dos interessados.