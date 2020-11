Cantor do hit ‘Olha o Tirim’ se candidatou a vereador e não recebeu nem o próprio voto

O cantor e tecladista Clesio Rosa da Silva Rocha, 53, conhecido como Clesio dos Teclados, foi candidato a vereador de Jataí, no sudoeste de Goiás, mas não recebeu nem o próprio voto. De acordo com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato, do Pros, foi o único dos 159 concorrentes que não recebeu nenhum voto.

No sistema do TSE, não consta qualquer despesa com a campanha e nenhum valor de recurso recebido pelo candidato. Clesio também não declarou patrimônio.

Em entrevista ao G1, o cantor contou, por mensagem, na manhã de hoje (17), que “desistiu da candidatura”. Clesio dos Teclados explicou que nunca teve intenção de ser candidato, que não divulgou a candidatura e que nem sabia o número dele enquanto candidato.

Clesio confirmou ter aceito compor a coligação para ajudar o partido, o Pros, a ter o número necessário de candidatos. Ele é conhecido pelo hit “Olha o Tirim”, que acumula mais de 3 milhões de visualizações no vídeo da música de forró e mais de 10 milhões nos vídeos do canal dele no Youtube.

O G1 entrou em contato com o partido, por telefone e e-mail, às 11h10 e 11h13, para pedir um posicionamento e aguarda a resposta.

Ao todo, os candidatos concorrentes receberam 41.779 votos. Dez vereadores foram eleitos em Jataí, no último domingo domingo (15).