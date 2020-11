Candidato a vereador estupra cadela

Um candidato a vereador de Caldas Novas, em Goiás é investigado por ter sido filmado estuprando uma cadela.

O caso teria ocorrido em 31 de outubro, mas a ocorrência só foi registrada na manhã desta quarta-feira (4). De acordo com a denúncia, o dono do animal, que seria vizinho do suspeito, fez as imagens ao perceber os abusos.

O delegado titular da Polícia Civil, Rogério Moreira, disse que o animal e o local onde teriam ocorrido os maus-tratos passaram por perícia.

O dono da cadela e o policial militar que esteve na casa foram ouvidos. Agora, falta o suspeito ser localizado e interrogado. “Se, ao fim da investigação, constatar que ele é o autor, será indiciado”, informou Moreira.

O caso foi denunciado nas redes sociais, com o nome de Josiel dos Cachorros (PDT), também candidato a vereador em Caldas Novas.

Um veterinário prestou à cadela vítima dos maus-tratos e postou as imagens do resgate nas redes sociais. “É uma cachorrinha com bastante trauma, medo. Ela morre de medo de homem e chora”, contou.

O deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), autor da proposta que deu origem à lei que aumenta a pena por maus-tratos a animais, também acompanha o caso.