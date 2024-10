Candidata à vice-prefeita de Porto Velho relata que foi estuprada; polícia investiga o caso

Liliane Rodrigues, candidata a vice-prefeita de Porto Velho pela Federação Rede-PSOL, usou as redes sociais neste sábado (5/10) para denunciar que foi estuprada por um homem na noite da última sexta-feira (4/10), na capital de Rondônia. Até o momento, a identidade do suspeito não foi revelada.

O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado de Segurança (Sesdec). Além de candidata, Lili Rodrigues (nome de urna) também é presidente do PSOL em Rondônia.

“No dia 4 de outubro, após uma reunião política, eu sofri a maior violência que uma mulher pode viver na vida. Eu tô aqui pra falar sobre a violência que eu senti só por ser mulher”, declarou no vídeo.

Visivelmente abalada, ela declarou que gostaria de estar falando sobre a campanha, mas, na verdade, o vídeo que estava gravando era um pedido de socorro para as mulheres. E pediu medidas de proteção e políticas públicas a vítimas como ela.

Segundo O G1 Rondônia, consta no relato policial do caso que Lili estava participando de uma reunião na residência de um correligionário. Em determinado momento, a candidata pediu para se deitar um pouco por conta do cansaço e acordou sendo abusada. Assustada, ela se trancou em um banheiro e, em seguida, deixou o local em estado de choque.

Lili procurou a polícia e denunciou o caso na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Velho. Depois disso, precisou passar por exames médicos, incluindo corpo de delito, e tomar medicações.

Liliane solicitou à Justiça medida protetiva contra o suspeito. Em vídeo, o candidato à Prefeitura de Porto Velho que forma a chapa com Lili, Samuel Costa (Rede), falou sobre o caso “com profundo pesar e indignação”, pedindo justiça e prestando apoio à sua vice.