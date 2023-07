Caminhão com botijão de gás perde freio e bate em sete carros no DF

Um caminhão que transportava botijões de gás, na manhã deste sábado (1º), bateu em sete carros após ficar sem freio na avenida principal de São Sebastião, no Distrito Federal. Não houve mortes. Com informações do Metrópoles.

Câmeras de segurança dos comércios da região registraram o momento que em que o caminhão fica desgovernado e entra na contramão e atinge os outros automóveis. Também é possível ver nas imagens pedestres correndo assustados para desviarem do veículo de grande porte vindo na direção deles.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. No local, os socorristas prestaram atendimento aos envolvidos. Somente o passageiro do caminhão, de 33 anos, precisou ser transportado ao Hospital Regional do Paranoá. Ele estava consciente e orientado, com escoriações e suspeita de luxação do ombro direito.

Segundo os militares, não houve vazamento de gás e nenhum tipo de dano à carga de botijões do caminhão. Testemunhas avistaram o caminhão já parado, em um terreno vazio, após o acidente.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF. Segundo os agentes, um dos envolvidos no acidente tentou agredir o motorista do caminhão, mas foi contido por populares.