Câmera de segurança flagra cachorro tentando 'furtar' ursinho de pelúcia em loja no interior

Uma loja de bichos de pelúcia sofreu com uma tentativa de furto inusitada, na segunda-feira (26), em Tabatinga (SP), após um cachorro ser flagrado pelas câmeras de segurança executando a ação.

Nas imagens que estão viralizando, o cãozinho entra na loja, passa pela prateleira dos produtos até encontrar o ursinho que agrada. O animal puxa o bicho de pelúcia e o arrasta pela boca até a saída do estabelecimento.

Mas o objeto acaba ficando preso na porta da loja, impedindo que o cachorro saia com ele. Minutos depois, o doguinho é visto tentando voltar à cena do crime para retirar novamente o urso de pelúcia acompanhado de um segundo cachorro, mas desiste da ação e a "gangue caninha” foge do local sem levar nada.

Em entrevista ao G1 Bauru e Marília, Marcos Alexandre Soler, dono do estabelecimento “furtado” pelo cachorrinho, disse que não é a primeira vez que um doguinho se encantou com uma pelúcia da loja.

“É a segunda vez que acontece isso. Teve um cachorro que pegou um bichinho ainda menor e acabou levando embora", informou.