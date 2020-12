Caixa é morto a tiros após não conseguir abrir gaveta de dinheiro em assalto

Um jovem de 19 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto na noite de terça-feira (22), enquanto trabalhava como caixa em um supermercado de Belo Horizonte (MG). O boletim de ocorrência da Polícia Militar registrou que os suspeitos se passaram por clientes e, chegando ao caixa, anunciaram o assalto. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As câmeras de circuito interno do supermercado filmaram a ação. De acordo com os PMs, o caixa não conseguiu abrir a gaveta em que estava o dinheiro e os assaltantes atiraram.

Flagrante de covardia em Supermercado. Três homens anunciam assalto e um deles atira a queima roupa em caixa, no Tupi, BH. Rapaz estava na primeira semana de trabalho! pic.twitter.com/Zzwo2c4IWb — Ricardo Vasconcelos (@RicardoMGBH) December 23, 2020

As imagens mostram os suspeitos em ação. Um deles é um adolescente, de 17 anos, e um rapaz, de 18. Após o crime, os suspeitos fugiram com dinheiro roubado.

Depois, a polícia descobriu que havia um terceiro envolvido. Ele seria um homem de 29 anos e teria fornecido a arma para o menor, em troca de três motos roubadas.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente tinha a intenção de roubar uma moto de um dos funcionários do supermercado. No entanto, o plano falhou em decorrência do latrocínio – roubo seguido de morte.

Os suspeitos foram encontrados na casa do homem mais velho e confessaram o crime. O rapaz de 18 anos, suspeito de ter atirado contra o caixa, negou que tivesse feito o disparo.

Funcionários do estabelecimento que presenciaram a ação criminosa disseram que a vítima não reagiu ao assalto.

A vítima foi levada pela PM ao Hospital Risoleta Neves, onde morreu.

As imagens do circuito interno do supermercado e a arma do crime foram apreendidas. A perícia também foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso.