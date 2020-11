Caixa d'água de 30 mil litros desaba e destrói quatro imóveis e dois carros

Uma caixa d’água de 30 mil litros desabou após a base de sustentação do recipiente ceder, destruindo quatro imóveis e dois veículos. Segundo a Defesa Civil, o impacto foi de quase 1 tonelada. Por um milagre e sorte, ninguém se feriu. O acidente aconteceu no domingo (15), em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Bruno Valdez, 29, síndico do condomínio Imperium, edifício do qual a caixa d’água desabou, diz que ficou surpreso quando soube que o acidente não teve maiores proporções. “Não sei como os senhores que moram aqui ao lado saíram vivos. Foi milagre ninguém ter morrido”, admite o autônomo após ver os estragos provocados pela força água.

Quanto às causas do acidente, Bruno comenta que foi um erro de execução da obra da base do equipamento de distribuição de água no prédio. “A impermeabilização da base foi mal feita, o que umidificou o concreto da estrutura e, com o peso e oxidação, cedeu”, explica o síndico.

Devido ao erro na edificação, o administrador do condomínio garantiu que a construtora está cuidando de todos os prejuízos, inclusive oferecendo hospedagem aos vizinhos que tiveram os imóveis prejudicados. Segundo ele, a Defesa Civil já liberou o retorno dos moradores ao prédio, que não teve qualquer abalo em suas estruturas.

“As duas paredes [ao redor da estrutura] vieram a cair ao mesmo tempo devido ao impacto de quase 1 tonelada”, explicou o tenente-coronel Lopes, da Defesa Civil.

Conforme o representante da Defesa Civil, depois de equipe do órgão vistoriar o prédio e as residências vizinhas, os especialistas emitiram quatro interdições e uma notificação. Os habitantes do local puderam pegar apenas os seus documentos.