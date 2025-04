'Café fake' é feito de lixo de lavroura, segundo investigação de Ministério da Agricultura

O Governo Federal detalhou, na quarta-feira (23/04), a composição de produtos apontados como 'café fake' de três marcas que não foram reveladas e sequer continham café. Os produtos foram apreendidoss em operações realizadas em fábricas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina em fevereiro deste ano.

A análise feita pelo Ministério da Agricultura indicou que o "café fake" era composto por cascas de grão e elementos considerados "lixo" da lavoura – grãos ardidos, defeituosos, que são totalmente descartados no processo de produção original de café. Além disso, os produtos continham uma toxina cancerígena.

Legislação Brasileira

A legislação brasileira permite que o café possua até 1% de impurezas naturais da lavoura (como galhos, folhas e cascas) e matérias estranhas (grãos ou sementes de outras espécies vegetais, como de erva daninhas).

Para ser considerada café, a bebida tem que ser feita apenas do fruto e da torra do grão. (Reprodução/ Internet)

Entretanto, a lei proíbe completamente os chamados elementos estranhos, que são grãos ou sementes de outros gêneros (como milho, trigo, cevada), corantes, açúcares, caramelos e borra de café solúvel ou de infusão.

Os produtos que não contêm café entre os ingredientes podem ser feitos de cevada ou milho e com a presença de aromatizantes, o que transforma o item em um ultraprocessado, bastante diferente do pó de café original.

Apesar das embalagens informarem que se trata de um "pó sabor café", as marcas imitam cores, fontes e apresentam nomes similares às marcas populares, o que induz o consumidor mais desatento ao erro.

O que são os "café fakes"?

Assim como os demais itens de alimentação que subiram de preço nos últimos tempos, como o leite condesado e requeijão, que ganharam as suas versões "falsas" feitas à base de gordura vegetal e soro de leite, o café também pode ser encontrado numa versão mais barateda com o "pó sabor café", mais conhecido como "café fake".

O item, que é mais barato que o pó do grão de café e que não apresenta semelhança nenhuma com o café, pode confundir bastante consumidores, pois imita as embalagens de marcas famosas do ramo, mas a descrição "pó para preparo de bebida sabor café" fica em letras pequenas, na parte de baixo dos pacotes e pode passar despercebida para quem compra.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirellly Pires, editora web de OLiberal.com.