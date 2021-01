Cães que comiam fezes são resgatados de dono; homem foi preso

Um homem de 53 anos foi preso em Peruíbe, São Paulo, após a polícia fazer um flagrante, na última quarta-feira (27), de maus-tratos a animais. De acordo com informações do G1, o acusado, responsável por mais de 20 cães, era negligente com os cachorros, que viviam abandonados em meio a fezes e sujeira.

A polícia chegou ao local após denúncias anônimas que continham vídeos e fotos da situação. No ambiente não existiam comedouros e a ração era jogada no chão, junto às fezes. Ao chegarem ao local, equipes de investigação constataran que os animais sofriam maus-tratos. Eles estavam magros e assustados e viviam em uma casa cheia de fezes, pouco arejada e sem disponibilidade de água para o consumo.

Devido às más condições, o proprietário foi preso em flagrante por maus-tratos pela Polícia Civil. O boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de “praticar ato de abuso a animais”. A perícia e uma veterinária compareceram ao local. Além disso, o Centro de Zoonoses foi acionado para ajudar no caso. O suspeito autorizou que os animais fossem colocados para adoção.