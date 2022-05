Cadelas da PM viram heroínas após salvar homem desaparecido há quatro dias

Duas cadelas farejadoras da Polícia Militar ganharam fama de heroínas após conseguirem salvar um turista italiano identificado como Paolo Razelli, de 53 anos. Ele estava desaparecido há quatro dias, em uma área de mata na cidade de Arraial d’Ajuda, na Bahia.

Razelli teria desaparecido após sair do trabalho na quarta-feira (4). No sábado (7), após sucessivas tentativas de encontrá-lo, as equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) decidiram coletar objetos pessoais da vítima e deram para as cadelas Brunna e Sarah, que são especialistas em mantrailing (resgate com base nos cheiros das vítimas), pudessem ter indícios de como encontrar o italiano por meio do olfato canino apurado.

Os policiais levaram os dois pets até uma parte da Praia de Piritinga, onde testemunhas confirmaram que tinham visto a vítima. Em seguida, seguiram para a Praia dos Coqueiros, e as buscas foram reiniciadas com Sarah, que apontou um possível lugar que o italiano estaria.

Razelli foi encontrado deitado sobre folhas e desorientado. De acordo com os agentes, ele estava desidratado e assustado. O homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento e passou por atendimento médico.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)