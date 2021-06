Cadáver com sinais de tortura é encontrado em cova rasa

O corpo de um homem foi encontrado em uma cova rasa nesta terça-feira (29, em região de mata de Manaus (AM). De acordo com a polícia, a vítima foi torturada antes de morrer. As informações são do Portal do Holanda.

O homem estava com pés e mãos amarrados e tinha um corte de faca profundo na região da cabeça.

O delegado Guilherme Antoniazzi explicou que a vítima foi morta há, pelo menos, 24 horas antes do corpo ser encontrado. O cadáver já estava em estado de decomposição.

Um morador que trabalhava limpando a área foi quem avistou o pé do homem para fora da cova feita no local e avisou as autoridades sobre o corpo. Após a denúncia, um grupo de jornalistas foi até o local e encontrou o ponto em que a vítima foi enterrada.

Uma moradora relatou ter ouvido ao menos três tiros. No entanto, como o corpo estava muito sujo de areia, os peritos não conseguiram identificar marcas dos disparos.

Os detalhes da morte devem ser esclarecidos por um exame de necropsia que será feito no Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil iniciou a investigação para tentar identificar os autores do crime.