Cachorro vai a tosador e tem a língua cortada: ‘Quero justiça’

Tem repercutido muito na web, nesta sexta-feira, 13, um caso o caso de cachorro que teve parte da língua decepada quando estava tosando os pelos em um pet shop na cidade de Quatá, em São Paulo.

A tutora do pet denunciou o caso e desabafou a dor no Facebook. “Hoje levamos ele para tosa de seus pelos e quando fui buscar me deparei com essa situação, cortaram a língua dele, coração não está aguentando de tanta tristeza”, desabafou.

O cachorro chamado Scott sempre foi alegre, segundo a tutora, mas, que depois que sofreu o acidente, não conseguiu se alimentar nem beber água. “Ainda paguei por isso, pois me cobraram, inacreditável, ele sempre foi um cachorro alegre hoje meu cachorro está com os olhos lacrimejando de dor com medo e não comeu nem bebeu até agora”, escreveu. “Quero justiça.”

A clínica afirmou que esse tipo de acidente nunca havia acontecido. Segundo o estabelecimento, o acidente aconteceu quando o cachorro mordeu a tesoura durante a tosa dos pelos do rosto.

Foi instaurado um inquérito pela Polícia Civil para investigar possível caso de maus-tratos.

A dona do pet shop já compareceu à delegacia para prestar depoimento.