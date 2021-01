Cachorro pula mais de um metro após chegada de 'amigo' gari

Dois cachorros vira lata viralizaram na internet após serem flagrados fazendo festa para dois trabalhadores da limpeza pública.

Com a chegada de um dos garis, mesmo por trás das grades da casa onde moram, um dos cachorros pula bem alto e se diverte com o trabalhador, que do lado de fora, também pula para acompanhar o dog.

A postagem ganhou quase 400 mil visualizações em menos de 24 horas; veja: