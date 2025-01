Cachorro é resgatado após ficar preso no painel do carro

O 5º Batalhão Bombeiro Militar (BBM) atendeu, na quarta-feira (22), um resgate inusitado. Um cachorrinho precisou ser retirado do painel de um veículo após ficar preso no compartimento.

O animal estava brincando dentro do veículo e entrou no painel por um buraco na parte de baixo do automóvel.

Em nota, os bombeiros definiram o caso como “inusitado”. O resgate foi feito usando técnica e paciência e o cãozinho foi retirado do carro sem nenhum ferimento.

Após o salvamento, o cãozinho foi entregue ao proprietário, que ficou aliviado e agradecido.