Cachorro 'caramelo' cai na fossa e ajuda bombeiros no próprio resgate

Em Formosa, município de Goiás, um cachorro 'caramelo' surpreendeu os Bombeiros após cair em uma fossa e 'colaborar' no seu próprio resgate. As informações são do Metrópoles.

Durante a ação, realizada na quarta-feira (13), a equipe jogou uma corda dentro do buraco, que tinha cerca de cinco metros de profundidade. Em seguida, o cão tenta alcançar a corda com as patas para 'entrar' no laço feito pelo Corpo de Bombeiros. Com a colaboração do animal, o resgate foi um sucesso, confira:

'Ferrugem', como é chamado o cão, foi entregue aos donos sem nenhum ferimento.