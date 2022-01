Cachorrinha Pandora é encontrada depois de 45 dias desaparecida; assista

A cachorrinha Pandora foi finalmente encontrada neste domingo (30), em Guarulhos, na Grande São Paulo, e devolvida ao dono, o garçom Reinaldo Junior. O animal estava desaparecido há 45 dias, após sumir durante uma conexão de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 15 de dezembro. As informações são do G1.

Pandora foi achada por empregados do Terminal 3 do aeroporto nesta tarde e entregue a mãe do garçom, dona Terezinha, que foi ao encontro do dono.

Em sua rede social, Reinaldo postou: “achamos a Pandora”. "Achei minha filha. Tem muito o que falar, não. Acharam ela. Tenho palavras agora não", contou.

Depois do reencontro, a cadela foi encaminhada a um hospital veterinário para passar por exames. Segundo a família de Reinaldo Júnior, ela estava magra e parecia muito debilitada.

Sumiço

Pandora sumiu durante uma conexão de um voo da Gol no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo em 15 de dezembro. Seu desparecimehto gerou uma comoção nacional.