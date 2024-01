Buscas por passageiro que caiu de cruzeiro entram no terceiro dia

As buscas por Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos, passageiro que caiu do cruzeiro “MSC Preziosa”, continuam nesta segunda-feira (1º) pela Marinha do Brasil. Este é o terceiro dia da operação.

Carlos caiu a cerca de 40 km da costa de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O acidente aconteceu no último sábado (30/12). Ele participava do cruzeiro “Réveillon em Alto Mar”.

A embarcação partiu do Porto de Santos e estava a caminho do réveillon no Rio de Janeiro. Responsável pelo cruzeiro, a MSC Cruzeiros disse que, após uma busca minuciosa, foi confirmado que “o hóspede saltou intencionalmente ao mar”.

Dois barcos de apoio da empresa foram usados para procurar o hóspede, mas ele não foi encontrado. Segundo a MSC, as autoridades foram acionadas e “os pensamentos estão com a família do hóspede nesse momento tão difícil”.

Tripulantes do navio disseram que Carlos Alberto teria caído após uma briga com sua companheira.

“Estamos curtindo”

Horas antes de cair no mar, Carlos Alberto publicou um vídeo, gravado na varanda da embarcação.

“Ainda aqui no Porto de Santos, estamos esperando sair”, comentou o passageiro do cruzeiro. “Vamos ver qual vai ser, tem festa hoje à noite. Minha mala ainda não chegou na porta da cabine. Estamos aqui, curtindo".