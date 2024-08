Brigadista que desapareceu enquanto combatia incêndio é encontrado carbonizado em MT

O corpo carbonizado de um brigadista do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi encontrado na região da Terra Indígena Capoto Jarina, no Parque Nacional do Xingu, a 692 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (26/8). A vítima era Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, ele estava desaparecido desde domingo por volta de 11h, enquanto combatia incêndios na região.

Esse é o segundo brigadista morto neste mês durante o combate aos incêndios da região. Há três dias, o funcionário de uma fazenda morreu enquanto ajudava a apagar o fogo em um canavial próximo da BR-163, na zona rural de Itiquira, a 359 km de Cuiabá.

Segundo o Instituto Raoni, a situação se agravou na terra indígena nos últimos 10 dias. A região com cerca de 635 mil hectares conta atualmente com 42 brigadistas que ajudam no combate.

VEJA MAIS

O instituto afirma que neste ano os focos de incêndio se espalharam mais cedo que o normal, já que o esperado era que o pico se intensificasse em setembro, não logo em agosto.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)