Briga por celular faz homem jogar namorada de carro em movimento

Foi preso na tarde de quinta-feira (30) Lucas Oliveira, de 26 anos, suspeito de jogar a namorada do carro em movimento durante uma briga pelo celular dela. O caso aconteceu no último domingo (26), em Rio Branco (AC). As informações são do G1 Acre.

A namorada de Lucas, Emely Juliana, de 22 anos, recebeu atendimento médico por conta dos vários ferimentos que teve pelo corpo. Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que concedeu uma medida protetiva contra o suspeito na segunda-feira (27).

A delegada Carla Fabíola, da Deam, pediu a prisão preventiva do suspeito. Na quinta-feira, ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes, onde foi ouvido por três horas. O advogado de Lucas, Fábio Santos, disse que a prisão não era esperada. Santos disse que pediu acesso aos autos para entender o que fundamentou o pedido de prisão.

"Ainda estou analisando os autos e, depois disso, vamos entrar com as medidas cabíveis. As imagens que nós temos e que comprovam a versão dele, de que ela se jogou, também foram entregues à polícia", afirmou o advogado.

Lucas deve fazer exame de corpo de delito e ser encaminhado ainda nesta sexta-feira (31) para o presídio.

Celular foi o motivo da briga

A vítima contou que ela e o namorado estavam na casa de um amigo do pai dela quando ele pediu para olhar seu celular e ela recusou. Eles se desentenderam e decidiram ir embora. Já no carro, a briga ficou mais intensa e o suspeito começou a acelerar o veículo.

Emely disse que abriu a porta do carro várias vezes, para tentar descer, mas Lucas continuava acelerando e fazendo manobras. Em determinado momento, ele reduziu a velocidade e a jovem foi arremessada, caindo, batendo a cabeça no chão e ficando deitada no meio da rua.

“Eu pedia para ele parar o carro, mas ele não parava, ficava dando voltas no carro e isso ele tentando pegar meu celular. Eu não conseguia ligar pra ninguém porque toda vez que eu pegava meu celular, ele tentava puxar. Até que ele reduziu como se fosse parar, eu abri a porta e então ele acelerou muito rápido, e quando eu fui tentar fechar a porta com medo de cair, eu senti o empurrão, ele me empurrou. Ele em nenhum momento tentou me ajudar, ele desceu do carro e foi logo pegando meu celular”, contou a jovem.

Depois que ele pegou o celular que estava no bolso da vítima, ela conseguiu se levantar e tentar pegar o aparelho de volta. Em seguida, Lucas a empurrou e ela sentou na calçada. Emely contou que o namorado ficou com o carro parado em uma rua próxima e que algumas pessoas se aproximaram.

Ela foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento e depois registrou a ocorrência na delegacia.

Relacionamento conturbado e namorado ciumento

Ainda de acordo com Emely, o rapaz já chegou a empurrá-la em outra briga. A jovem contou ainda que os dois namoravam há cerca de sete meses e que há quatro meses estavam morando juntos.

A jovem alega que o namorado não tentou ajudá-la em nenhum momento. Emely conta que logo após deixá-la na rua, Lucas mandou um áudio para ela afirmando que ela se jogou do carro e não que ele a empurrou.