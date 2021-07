Briga entre vizinhas termina com morte a facada

Meritza Menezes, de 24 anos, foi morta com uma facada no peito após uma briga na quitinete onde ela morava, no último domingo (25), em Manaus.

Não há informações de como a briga começou. Mas de acordo com informações da polícia, em determinado momento, a vizinha de Meritza se armou com uma faca e desferiu um golpe certeiro no peito da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e a autora do crime foi encaminhada a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.