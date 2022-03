Vídeo mostra briga de trânsito que terminou em morte de jovem de 21 anos

Um jovem foi assassinado na manhã de ontem (24), após uma suposta discussão de trânsito em Cascavel, oeste do Paraná. O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. Nas gravações é possível ouvir os disparos.

A vítima foi identificada como Ailson Augusto Ortiz, de 21 anos. O atirador fugiu do local, mas segundo as informações da Polícia Civil, o homem já foi identificado.

Nas imagens, um carro prata aparece estacionado. Em seguida, Ailson, que estava em uma motocicleta, se aproxima em direção ao motorista, gesticulando com as mãos, e dá um soco no homem, que rapidamente saca uma arma e efetua os disparos. As gravações mostram que o homem dispara três vezes, e tenta disparar mais uma vez, mas a arma parece falhar.

O motorista entra no veículo, onde tem uma mulher esperando e os dois vão embora. Uma testemunha, que prefere não se identificar, disse que tentou intervir, mas também recebeu ameaças.

"Eu pedi pra ele: 'senhor, não mata não, não mata não'. Aí ele falou: 'vai sobrar pra você também'. Aí eu corri pra dentro", afirmou.

De acordo com o pai de Ailson, o jovem estava a caminho do trabalho. Familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal (IML) durante a manhã de ontem. A doação das córneas foi autorizada pela família.

