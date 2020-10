Briga acaba em homem ferido na cabeça a golpe de terçado

No último sábado (18), Darcson de Souza Carneiro, de 31 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com um golpe de terçado na cabeça. O fato ocorreu por volta da 22h30, no Distrito de Pedras, zona rural de Barreirinha, em Manaus.

De acordo com o investigador de Polícia Civil, Éneas Cardoso, gestor da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima se envolveu em uma briga, no qual foi atingido.

O rapaz recebeu alta e está retornando à Barreirinho. Darcson deve ser ouvido na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e explicar o motivo da discussão.