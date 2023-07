Brasileira tem versão rara da boneca Barbie avaliada em R$ 55 mil

A brasileira Rejane Rodacki, de Blumenau (SC), tem uma das versões mais valiosas do boneca Barbie. O item raro é vendido por 11,4 mil dólares ou R$ 55,6 mil. A boneca é inspirada no designer Karl Lagerfeld, que trabalhou como diretor criativo da marca de moda Chanel. Ela foi lançada em 2014 com exclusivos 999 exemplares.

Rejane conta que ficou sabendo da versão em um grupo de colecionadores e decidiu comprar. Enquanto aguardava o exemplar, a filha comentou que havia disputa para adquirir o item na Semana da Moda de Paris. O produto chegou com embalagem diferenciada, de acrílico. Rejane não informou o valor, mas diz que esta foi a Barbie mais cara da coleção. Atualmente, a mulher tem quase 900 bonecas Barbies.

"Foi uma sorte ter conseguido", reconhece.

Rejane ganhou a primeira Barbie aos 13 anos, mas foi na vida adulta que começou a coleção de bonecas mais queridinha do mundo. A Dolls of the World, que traz Barbies em looks que representam todos os países do mundo, foi a primeira série que a colecionadora investiu.