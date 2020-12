Brasileira de 9 anos é uma das crianças mais inteligentes do mundo.

Após recomendações de professores, a menina fez, em setembro deste ano, os testes necessários para fazer parte do MENSA. Para fazer parte do grupo, é necessário apresentar um Quociente de Inteligência (QI) acima de 130 e percentual superior a 99%. O de Laura é equivalente a 99,5%. Aos 7 anos, após fazer um primeiro teste de QI, o resultado chamou a atenção: a menina apresentou uma pontuação de 139.

“O teste da Laura foi agendado durante as férias e passamos mais de quatro horas na escola. Ela fez com um profissional qualificado e, após finalizado, um grupo de orientadores me convocou para explicar os resultados”, lembra Bruna, mãe de Laura

Laura nasceu em Itajaí, município de Santa Catarina. Atualmente, Laura e a família moram na Flórida, nos Estados Unidos. A mudança ocorreu há três anos, após Bruna decidir buscar melhores condições de vida no exterior. Laura começou a estudar inglês no jardim de infância.

Bruna Büchele conta que os sinais de inteligência da filha eram notáveis desde de muito cedo. Com 1 ano de idade, ela já falava com exatidão e dava explicações do que queria.

Antes de completar 2 anos, Laura dominava o alfabeto em português e em inglês, além de memorizar as sílabas e conjugar os verbos com excelência. “Brincávamos que ela nasceu com 70 anos, pois com uns 3 anos falava coisas como 'você poderia me servir este cafezinho?', 'mas mamãe, você precisa entender que não funciona assim', entre outras pérolas”, relembra a mãe.