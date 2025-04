Brasileira de 108 anos é a mulher mais velha do mundo a fazer tatuagem; veja

Epifânia Maria de Jesus Mendes, carinhosamente conhecida como Vovó Pifa, celebrou nesta segunda-feira (7) seus 108 anos de vida com uma marca histórica: ela é reconhecida como a mulher mais velha do mundo a fazer uma tatuagem.

A longevidade de Vovó Pifa vem acompanhada de uma extensa árvore genealógica. Baiana nascida em 7 de abril de 1917, ela é mãe de 14 filhos, avó de 39 netos, bisavó de 44 bisnetos e tataravó de 10 tataranetos. Ao longo dessa trajetória repleta de experiências, histórias e afetos, ela decidiu desafiar convenções e realizar um antigo desejo: tatuar o corpo.

Sua coragem e atitude a levaram ao Guinness Book, após registrar quatro tatuagens feitas depois dos 90 — aos 90, 98, 101 e 104 anos. Para Epifânia, as tatuagens são mais do que desenhos na pele: representam liberdade, celebração da vida e a vontade de continuar se reinventando. “Sempre quis fazer tatuagens, mas no meu tempo era malvisto, era coisa feia. Foram meus netos que me ajudaram a tornar esse sonho realidade”, revelou.

Apesar das perdas e dos desafios enfrentados ao longo dos anos — entre eles, a morte de nove filhos —, Dona Epifânia segue cercada de cuidado e carinho. Atualmente, é assistida pela filha mais nova, Eunice Mendes, de 72 anos, que expressa gratidão por poder retribuir o amor que sempre recebeu da mãe.

Com o avanço da idade, surgiram sinais de demência, que afetam sua memória e comportamento. No entanto, o espírito leve e bem-humorado de Vovó Pifa continua intacto. Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, brincou: “Eu sou a Pifa que não pifa!”