Brasil: quase 4 milhões vivem em áreas de risco de desastre ambiental; veja as áreas mais atingidas

O Brasil tem 3.9 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco de inundações e deslizamentos. Os números são visualizados no painel do Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, que mapeou mais de 13 mil áreas que levam algum risco à população. Dessas, 4 mil são de riscos 'muito alto'. As informações são do GZH.

Entre os Estados mais afetados estão Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, que teriam mais riscos em funções de fatores geológicos de relevo.

Um mapa online para prevenção de desastres foi disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil, com localização de áreas propensas a desastres e que podem ser afetadas por eventos adversos da natureza.

Até momento o mapa tem 1,6 mil cartografadas, não contemplando a totalidade das cidades brasileiras.