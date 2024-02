Brasil pode chegar a 4 milhões de casos de dengue em 2024, diz Ministério da Saúde

O Brasil pode chegar a 4,2 milhões de casos de dengue em 2024. A estimativa é da secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. Segundo ela, a expectativa é distribuir a vacina contra a doença para 100% das 521 cidades consideradas prioritárias até o final de março.

“Estamos vendo uma antecipação de casos que não tínhamos visto nas outras epidemias de dengue. Em geral, o crescimento de casos é no fim de março e começo de abril, mas começamos a ver já em janeiro”, disse Ethel Maciel, em notícia divulgada pelo Poder 360.

Goiás e o Distrito Federal receberam as doses contra a doença destinadas a crianças de 10 e 11 anos. Segundo Ethel Maciel, a ideia é que, à medida que novos lotes cheguem, o governo amplie a faixa etária para a imunização.

“A dengue é uma doença que conhecemos. O controle do vetor é difícil, por isso a vacina é uma conquista. Mas precisamos diminuir os óbitos”, declarou a secretária, completando que o governo não vai interromper a imunização nos dias de carnaval.

Na quarta-feira (7), o Ministério da Saúde confirmou que 54 pessoas morreram por dengue no Brasil em 2024. Na última atualização, da 3ª feira (dia 6), tinham sido notificadas 40. O número de casos prováveis da doença no país é de 392.724. Com a inclusão dos novos dados, o Rio Grande do Sul passa a integrar a lista dos Estados em que foram notificadas mortes pela doença. Minas Gerais, Paraná e o Distrito Federal mantém o maior número de vítimas